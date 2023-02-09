Borsa açılacak mı ve Borsa İstanbul ne zaman açılacak, kaç gün kapalı olacağı merak ediliyor. Türkiye'yi sarsan deprem sonrası borsada işlemler durduruldu. Borsa açılacak mı ve Borsa İstanbul ne zaman açılacak, kaç gün kapalı kalacağı araştırılıyor. Peki, Borsa açılacak mı? Borsa İstanbul ne zaman açılacak, kaç gün kapalı?

Borsa İstanbul kısa sürede sert kayıplar yaşadı. Borsa açılacak mı ve Borsa İstanbul ne zaman açılacağı merak ediliyor. Borsa İstanbul kaç gün kapalı kalacağı araştırılıyor. Borsa açılacak mı? Borsa İstanbul ne zaman açılacak, kaç gün kapalı? Detaylar haberimizdedir…

BORSA AÇILACAK MI?

Türkiye'yi sarsan deprem sonrası borsada işlemler durduruldu. Yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

BORSA İSTANBUL KAÇ GÜN KAPALI?

Yüzde 7'lik kaybın ardından Borsa İstanbul yönetimi işlemlerin durdurulduğunu açıkladı. BİST böylece günü yüzde 7,09 oranında düşüşle 4186 puandan tamamladı. BİST'te 11 Hisse yükselirken 457 hisse düşüş gösterdi.

BORSA NEDEN ÇÖKTÜ?

Güne hafif düşüşle başlayan Borsa İstanbul kısa sürede sert kayıplar yaşadı. Yüzde 5 seviyesinde devre kesen ve işlemleri geçici olarak durduran Borsa İstanbul, devre kesicinin kalkmasıyla birlikte saniyeler için yüzde 7 kayba yöneldi ve ikinci devre kesici çalıştı.