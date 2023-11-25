Bornova'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş

Bornova Belediyesi'nin kadın emekçileri ve sivil toplum örgütlerinin üyesi kadınlar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Bornova'da yürüyüş düzenledi. Yapılan basın açıklamasında kadına yönelik şiddetin önlenmesi için adımlar atılması çağrısı yapıldı.

Bornova Belediyesi'nin kadın emekçileri ile sivil toplum örgütlerinin üyesi kadınlar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Bornova'dan ses yükseltti. Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki Ziraat Bankası önünden yürüyüşe geçen kadınlar, Cumhuriyet Meydanı üzerinden Bornova Belediyesi önüne geldi. Bornova Belediyesi önündeki basın açıklamasının ardından halaylar çekilirken, taşıdıkları pankartlarla kadına yönelik şiddetin önlenmesini talep eden kadınlar adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gerekli adımları atması için çağrı yapıldı.

Ellerinde taşıdıkları pankartlarla kadına yönelik şiddetin önlenmesi için mesaj veren kadınlar adına Bornova Belediyesi önünde DİSK Genel İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç basın açıklaması yaptı. Bornova Belediye Başkanlığı adına Yazarlar Derneği'nin hazırladığı basın metnini BELGEM öğretmenlerinden Berrin Burakçı Bağış okudu. Özgür Genç, 1960 yılında Dominik'te Mirabel kardeşlerin diktatör güçleri tarafından katledilişinin üzerinden 63 yıl geçtiğini belirterek, "Savaşa, şiddete, eşitsizliğe, yoksulluğa ve kadın düşmanı politikalara karşı başta biz işçi kadınlar olmak üzere bütün bir işçi sınıfı olarak örgütlü gücümüzle mücadele ediyoruz, edeceğiz" dedi.

Berrin Burakçı Bağış "Biz kadınlar; toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılık, erkek şiddeti, kadın cinayetleri, savaş, ırkçılık ve milliyetçilik ile beslenen patriarkal kapitalizme karşı sesimizi yükseltiyoruz" ifadelerini aktararak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çağrı metnini okudu. Metinde Bakanlığın kadının ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesine ilişkin politikalar üretmesinin ve somut adımlar atmasının önemine vurgu yapıldı. Basın açıklamasının ardından Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde, "İşçi Kadın Fotoğraf Sergisi" açıldı. Sergide BELGEM öğretmenlerinden Cansu Tunçel'in kadın portreleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi'nin 30 Kasım'a kadar açık kalacağı belirtildi.