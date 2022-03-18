Bornova Belediyesi önünde zabıta ile vatandaş arasında gerginlik

İZMİR - İzmir Bornova'da Kızılay Mahallesi sakinleri kentsel dönüşüme giren mahalleleri için hazırlanan imar planında mağduriyet yaşadıklarını öne sürerek, Bornova Belediyesine tepkilerini sürdürdü. Gergin anların yaşandığı belediye önünde, vatandaşlar imar planının iptal edilmesi taleplerini yineledi.

Bornova Belediyesi, kentsel dönüşüm planlamaları kapsamında ilçe merkezine en yakın mahallelerden biri olan Kızılay Mahallesi için bir imar planı hazırladı. 30 hektar büyüklüğünde alanı kapsayan imar planı, Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclislerinde kabul edildikten sonra askıya çıkarıldı, askı sürecinde yapılan itirazlar uygun bulunmayarak imar planı çalışması tamamlandı.

Bornova Belediyesi önünde toplandılar

Evleri imar planına dahil olan mahalle sakinleri, yeni planda evlerinin arsa olarak görüldüğünü, arsalarının yüzde 45'inin kamu alanına ayrıldığını ve kalan bölümün ise yalnızca yüzde 40'ına imar izni verilmesi sebebiyle büyük bir mağduriyet yaşadıklarını öne sürerek, Bornova Belediyesi binası önünde toplandı. Belediye Başkan Mustafa İduğ'a seslerini duyurmaya çalışan mahalle sakinleri burada zabıta engeliyle karşılaştı. Zabıta ekipleri, vatandaşları belediye binasından uzaklaştırmak isterken, mahalle sakinleri "Burası bizim de belediyemiz, Bornova bizim de evimiz" diyerek karşı geldi. Eylemde slogan atan mahalle sakinleri, imar planının iptal edilmesi konusunda ısrarlı taleplerini yineledi.

"Karşımızda muhatap bulamıyoruz"

Belediye önüne gelen mahalle sakinlerinden Nagihan Aka, karşılarında muhatap bulamadıklarını belirterek, "Biz bir halk hareketi olarak bu yol baş koyduk. Mahallemize çökmek isteyen müteahhitlere engel olacağız. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un da bize destek olmasını bekliyoruz. Köstek değil destek olsun bize. Biz Kızılay Mahallesi sakinleri olarak hepimiz mağduruz ve bu mağduriyetin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Artık çok sinirlerimiz bozuldu. Biz her gün bilirkişi ile görüşmek istiyoruz ama karşımızda muhatap bulamıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bu projeden nedense bazı inşaat firmaları muaf tutulmuş"

Belediyenin imar projesinden bazı inşaat firmalarının muaf tutulduğunu öne süren mahalle sakinlerinden Arif Yılmaz ise, "Kızılay Mahallesi'nde bir revizyon değil peşkeş var, gasp var. Biz bu gaspın meşrulaştırılmasını istemiyoruz. Sorunlarımıza bir muhatap bulamıyoruz. Derdimizi anlattığımızda yanlış bildiğimizi, iyi araştırmamızı söylüyorlar. Biz avukatımızla görüştüğümüzde yüzde 45 inşaat zayiatının zorunlu olmadığını söylüyor. Yeşil alan diye ayrılan yerlerin yarın kamuya aktarılmayacağını biz nereden bilebiliriz. Bizden yüzde 45 alacak, yeşil alan diye bir sürü yer yapacak, proje bittikten 5 sene sonra kamuya açıp ihaleye çıkaracak. Biz bu projeyi istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Bu projeden nedense bazı inşaat firmaları muaf tutulmuş. Benim evim yıkılacak ama müteahhitin orada aynı zamanda yaptığı ev bu projeden muaf tutulacak. Bu çifte standart neden var? Müteahhit ne yaptıysa aynısını, Bornova Belediyesi'ni plan projesi dahilinde ben de yaptım" diye konuştu. Vatandaşlardan Latif Taşdemir ise, "Kızılay Mahallesi'nde 3-4 katlı evler var. Herkes gücü yettiğince evler yapmış. Yeni yapılacak evler belediyenin verdiği ölçeğe göre yapılırsa eğer, yarın kardeş kavgaları başlayacak. 3 dairesi olan insanın belki 2, belki 1 dairesi olacak. Mahalle müteahhitlere peşkeş çekiliyor. Biz imar barışından da yararlandık ama belediye imar barışını hiçe sayarak evlerimizi arsa olarak gördüğünü söylüyor. Biz buna izin vermeyeceğiz" dedi.