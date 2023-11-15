Bornova Belediyesi, emlak vergisi ödemelerinde son günü duyurdu

Bornova Belediyesi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergilerinin 2. taksit ödemelerinin son gününün 30 Kasım 2023 olduğunu duyurdu. Mükelleflere ödeme kolaylığı sağlamak için online vezne, anlaşmalı bankalar ve mobil ödeme noktaları gibi seçenekler sunuluyor. Ayrıca 65 yaş üzeri vatandaşlar için evde tahsilat hizmeti de devam ediyor.

Her yıl taksitle ödeme yapılan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergilerinin 2. taksit ödemelerinde son gün 30 Kasım 2023. Bornova Belediyesi mükelleflerin ödemelerde sıkıntı yaşamamaları ve daha rahat yapabilmeleri için banka ve belediyenin internet sayfasından online vezne yoluyla ya da anlaşmalı bankalar aracılığıyla da ödeme imkanı sunuyor.

Ödeme yapmak isteyen Bornovalılar, Bornova Belediyesi'nin Büyükpark içindeki Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi ve Çamdibi Veznelerinin yanı sıra bornova.bel.tr adresinden ödemelerini gerçekleştirebilir. Ayrıca posta çeki ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da ödeme imkanı sunulurken, Bornova'nın çeşitli noktalarında kurulacak olan mobil ödeme noktaları ve belediye binası bahçesinde bulunan akıllı vezneden de günün 24 saati online olarak ödeme yapabiliyor.

65 YAŞ ÜSTÜNE EVDE TAHSİLAT

Pandemi döneminde başlatılan 65 yaş üzeri vatandaşlar için evde tahsilat kolaylığı bu vergi dönemi de sürdürülecek. Bu hizmetten yararlanmak için 999 29 29'dan dahili 4100 ve 4102'i arayarak randevu alınması gerekiyor. 65 yaş üzeri Bornovalılar evlerine gelen mobil cihazla tahsilat yapabiliyor.

Yoğunluk yaşanmaması için mükelleflerin vergi ödemelerini son güne bırakmamaları konusunda hatırlatma yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Toplanan vergiler ilçemize hizmet ve yatırım olarak geri dönüyor" dedi.