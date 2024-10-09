Bornova 1877 SY Düzcespor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bornova 1877 SY Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?

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BORNOVA 1877 SY DÜZCESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bornova 1877 SY Düzcespor arasındaki TFF 3. Lig 1. Grup maçı yayıncısı bulunmuyor.

BORNOVA 1877 SY DÜZCESPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Bornova 1877 SY Düzcespor maçı, 13 Ekim Pazargünü oynanacak.

Bornova 1877 SY Düzcespor maçı, saat 15:00'te başlayacak.

BORNOVA 1877 SY DÜZCESPORMAÇI KAÇ KAÇ?

Bornova 1877 SY Düzcespor maçı henüz başlamadı.

BORNOVA 1877 SY DÜZCESPORMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bornova 1877 SY Düzcespor maçı, ev sahibi takımın sahasında oynanacak.

TFF 3. LİG NEDİR, FORMATI NEDİR?

TFF 3. Lig, Türkiye'deki profesyonel ligler içerisinde 4. kademede ve en altta bulunan ligdir. 1967'de başlayan 3. Lig, 1980-1984 yılları arasında uygulamadan kaldırıldı. 2001'e kadar 3. kademe olarak kalan lig, aynı yıl 2. Lig'in kurulmasıyla 4. kademeye dönüşmüştür. Kasım 2023 tarihinde Filbox 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayın haklarını aldığını duyurdu. 6 Mart 2024'te TFF, her hafta düzenli olarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maçın TFF kurumsal YouTube kanalından canlı yayınlanacağını açıkladı. Daha sonra bu sayı haftada 10 maça çıktı.

TFF 3. Lig, bir önceki sezonun sonunda Bölgesel Amatör Lig müsabakaları sonucunda TFF 3. Lig'e yükselen 12 takım, TFF 2. Ligden düşen 8 takım, TFF 3. Lig'de kalan 42 takım ve TFF Yönetim Kurulu'nun 19.07.2023 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan karar ile hakları dondurulan Kahramanmaraşsporve Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüpleri olmak üzere 64 takımdan oluşur.