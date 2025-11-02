Bornova 1877 Eskişehirspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?

TFF 3. Lig'de nefesleri kesecek Bornova 1877 – Eskişehirspor mücadelesi futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Taraftarlar, maçın ne zaman oynanacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve yayının ücretsiz olup olmadığı konusunda detayları merak ediyor.

BORNOVA 1877 - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

TFF 3. Lig'de heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak Bornova 1877 ile Eskişehirspor karşılaşması, Sıfır TV ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçı canlı izlemek isteyenler, yayın bilgilerini ve izleme alternatiflerini araştırıyor.

SIFIR TV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bornova 1877 - Eskişehirspor maçı, Sıfır TV üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek. Kanal, Türksat uydusu ve internet yayın platformları aracılığıyla izlenebiliyor. Futbolseverler, televizyon ya da çevrim içi yayın seçenekleriyle karşılaşmayı canlı izleme fırsatına sahip olacak.

BORNOVA 1877 - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF 3. Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşması 2 Kasım Pazar günü oynanacak. İki ekip, ligde önemli bir puan mücadelesine çıkacak.

BORNOVA 1877 - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Taraftarlar, karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecekleri saat için hazırlıklarını şimdiden yapıyor.

BORNOVA 1877 - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Heyecan dolu mücadeleye İzmir ev sahipliği yapacak. Maç, Bornova 1877'nin sahası olan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.