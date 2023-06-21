Borna Sosa kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Borna Sosa Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Borna Sosa ile gündem oldu. Peki, Borna Sosa kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Borna Sosa Galatasaray'a gelecek mi?