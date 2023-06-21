Borna Sosa kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Borna Sosa Galatasaray'a gelecek mi?
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Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Borna Sosa ile gündem oldu. Peki, Borna Sosa kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Borna Sosa Galatasaray'a gelecek mi?
Borna Sosa kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Borna Sosa Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Borna Sosa kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Borna Sosa Galatasaray'a gelecek mi?
BORNA SOSA KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?
Doğum tarihi: 21 Ocak 1998
(25 yıl yaşında)
Zagreb, Hırvatistan
Borna Sosa (d. 21 Ocak 1998), defans pozisyonunda görev yapan Hırvat futbolcudur. VfB Stuttgart'ta forma giymektedir.
BORNA SOSA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?
Borna Sosa Galatasaray'a transferi hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.
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