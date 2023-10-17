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BORLS halka arz ne zaman işlem görecek? BORLEASE HALK ARZ SONUÇLARI! Borlease Otomotiv işlem tarihi ne zaman?

BORLEASE'in halka arzı sonuçlarını yatırımcılar işlem tarihini merak ediyor. BORLEASE'in halka arz sonuçları ve işlem tarihi hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, BORLS halka arz ne zaman işlem görecek? Borlease Otomotiv işlem tarihi ne zaman? İşte detaylar...