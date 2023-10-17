BORLS halka arz ne zaman işlem görecek? BORLEASE HALK ARZ SONUÇLARI! Borlease Otomotiv işlem tarihi ne zaman?
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BORLEASE'in halka arzı sonuçlarını yatırımcılar işlem tarihini merak ediyor. BORLEASE'in halka arz sonuçları ve işlem tarihi hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, BORLS halka arz ne zaman işlem görecek? Borlease Otomotiv işlem tarihi ne zaman? İşte detaylar...
Borlease Otomotiv ne zaman işlem görecek araştırılan konular arasında yer alıyor. Borlease Otomotiv'in halk arz sonuçları yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Arama motorlarında BORLS işlem tarihi sorgulatılıyor. Peki, BORLS halka arz ne zaman işlem görecek? BORLEASE HALK ARZ SONUÇLARI! Borlease Otomotiv işlem tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde...
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Borlease halka arza 4.222.549 kişi katılmıştır.
Borlease maksimum 10 Lot ₺253 dağıtım yapacaktır.
Borlease 18-19 Ekim tarihlerinde işlem görmesi öngörülüyor.