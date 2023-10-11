Borlease Otomotiv A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı ve böylece Borlease Otomotiv A.Ş. halka arzı hakkındaki detaylar gündeme geldi. Peki, BORLS halka arz hangi bankalarda var? Borlease halka arz Midas'da var mı, nereden alınır?

BORLS halka arz hangi bankalarda var? Sorusu, yatırımcılar tarafından merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Halka arza katılacak olan yatırımcılar SPK tarafından yeni onaylanmakta olan Borlease halka arz Midas'da var mı, yok mu gibi detayları araştırıyor. Peki, BORLS halka arz hangi bankalarda var? Borlease halka arz Midas'da var mı, nereden alınır?

BORLS HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

BORLS halka arzına katılacak olan 58 farklı yerden katılım talebi oluşturabilir. İşte BORLS halka arzına katılım talebi oluşturabileceğiniz bankalar;

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. - A1 Capital

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T. A.Ş. - Akbank

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş. - Denizbank

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Galata Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş. - Garanti Bankası

Fibabanka A.Ş. - Fibabanka

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş. - Halkbank

ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - İş Yatırım

İş Bankası A.Ş. - Türkiye İş Bankası

InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş. - Odeabank

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş. - QNB Finansbank

Sanko Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş. - Şekerbank

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yapı Kredi Yatırım

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. - Yapı Kredi Bankası

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş. - Vakıfbank

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş. - Ziraat Bankası