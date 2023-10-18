Borlease Otomotiv A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı ve böylece Borlease Otomotiv A.Ş. halka arzı hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, BORLS borsada ne zaman işlem görecek? Borlease Otomotiv'in borsada işlem göreceği tarih belli oldu mu?

BORLS borsada ne zaman işlem görecek? Borlease Otomotiv'in borsada işlem göreceği tarih belli oldu mu?

BORLS borsada ne zaman işlem görecek? Sorusu, Borlease Otomotiv A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylanmasının ve talep toplama işleminin gerçekleştirilmesinin ardından birçok yatırımcı tarafından merak edildi. Peki, BORLS borsada ne zaman işlem görecek? Borlease Otomotiv'in borsada işlem göreceği tarih belli oldu mu?

BORLS BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borlease Otomotiv de 19 Ekim'de borsada işlem görmeye başlayacağı öngörülmekte. 'BORLS' kodlu paylar 25 lira 30 kuruştan işlem görecek. Borlease şirketi pay olarak 47,000,000 ek pay olarak ise 4,700,000 lot veriyor. Borlease halka arz sonuçları ise geçtiğimiz gün açıklandı.

BORLEASE HALKA HİSSE KODU NE?

Borlease hisse kodu #BORLS.

BORLEASE KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Borlease halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı.