Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borlease otomotiv'in halka arzını onayladı. Bu kapsamda Borlease otomotiv halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusu merak edildi. Peki, Borlease otomotiv katılım endeksine uygun mu? BORLS halka arzı helal mi, caiz mi?

Borlease otomotiv halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusu, islami hassasiyeti olan yatırımcılar tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Borlease otomotiv halka arzına katılacak olan yatırımcılar, talep toplama tarihlerini internet üzerinde araştırıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan onaylamasının ardından detaylar merak edildi. Peki, Borlease otomotiv katılım endeksine uygun mu? BORLS halka arzı helal mi, caiz mi?

BORLEASE OTOMOTİV KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Borlease katılım endeksine uygundur. Halka arzlarda yer alan şirketlerin katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte Borlease otomotiv'in halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı. Buna göre Borlease otomotiv halka arzı islami hassasiyeti olan yatırımcılar için uygundur.

BORLEASE HİSSE FİYATI NE?

Borlease halka arz fiyatı 25, 29 TL olarak açıklandı.

BORLEASE HALKA HİSSE KODU NE?

Borlease hisse kodu #BORLS.

BORLEASE HANGİ BANKALARDA VAR?

Borlease, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.