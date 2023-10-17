Halka arz takip eden vatandaşlar "BORLEASE KAÇ LOT VERDİ, düştü? Borlease halka arz kaç kişi katıldı?" sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Borlease halka arz başvurusunun onaylanması bekleniyor. Arama motorlarında ise Borlease halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? BORLS hisse borsada ne zaman işlem görecek? soruları aratıldı.

"BORLEASE KAÇ LOT VERDİ, düştü? Borlease halka arz kaç kişi katıldı?" sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Borlease kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Borlease halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? BORLS hisse borsada ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Borlease alabileceğiniz bankalar!

BORLEASE KAÇ LOT VERDİ, DÜŞTÜ?

Borlease Otomotiv'in halka arz sonuçları açıklandı.

TSKB'den konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre halka arzda hisse başına 25,29 TL'den 51,7 milyon adet hissenin satışı gerçekleştirilirken toplam halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL oldu.

Açıklamada "Halka arzda, toplam 4.301.297 yatırımcıdan, halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli payların 4,46 katına denk gelen 230.376.770 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, ek satışa konu edilen 4.700.000 TL nominal değerli payların tamamı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,87 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 9,83 katı talep gelmiştir." ifadeleri yer aldı.

BORLEASE HALKA ARZ KAÇ KİŞİ KATILDI?

Borlease halka arzda 4.222.549 bireysel katılımcıya maksimum 10 Lot (253 TL) dağıtım yapılacak.

BORLEASE HANGİ BANKALARDA VAR?

Borlease, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

BORLEASE NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Borlease halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından borsada işlem görmesi bekleniyor. 18-19 Ekim tarihlerinde işleme görmesi bekleniyor.

BORLEASE HİSSE FİYATI NE?

Borlease halka arz fiyatı 25, 29 TL olarak açıklandı.

BORLEASE HALKA HİSSE KODU NE?

Borlease hisse kodu #BORLS.

BORLEASE KAÇ LOT VERİYOR?

Borlease şirketi pay olarak 47,000,000 ek pay olarak ise 4,700,000 lot veriyor.

BORLEASE KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Borlease halka arzının katılım endeksine uygundur.

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