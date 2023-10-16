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Borlease halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? BORLS hisse borsada ne zaman işlem görecek?

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Halka arz takip eden vatandaşlar Borlease halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Borlease halka arz başvurusunun onaylanması bekleniyor. Arama motorlarında ise Borlease halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? BORLS hisse borsada ne zaman işlem görecek? soruları aratıldı.

Borlease halka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Borlease kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Borlease halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? BORLS hisse borsada ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Borlease alabileceğiniz bankalar!

Halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Bugün açıklanması bekleniyor.

Borlease, halka arz tarihi 11-12-13 Ekim olarak açıklandı.

Borlease, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

Borlease halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından borsada işlem görmesi bekleniyor. 18-19 Ekim tarihlerinde işleme görmesi bekleniyor.

Borlease halka arz fiyatı 25, 29 TL olarak açıklandı.

Borlease halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? BORLS hisse borsada ne zaman işlem görecek?Halka arz

Borlease hisse kodu #BORLS.

Borlease şirketi pay olarak 47,000,000 ek pay olarak ise 4,700,000 lot veriyor.

Borlease halka arzının katılım endeksine uygundur.

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