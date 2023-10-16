Halka arz takip eden vatandaşlar Borlease halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Borlease halka arz başvurusunun onaylanması bekleniyor. Arama motorlarında ise Borlease halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? BORLS hisse borsada ne zaman işlem görecek? soruları aratıldı.

Borlease halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? BORLS hisse borsada ne zaman işlem görecek?

Borlease halka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Borlease kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Borlease halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? BORLS hisse borsada ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Borlease alabileceğiniz bankalar!

BORLEASE HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Bugün açıklanması bekleniyor.

BORLEASE HALKA ARZ NE ZAMAN?

Borlease, halka arz tarihi 11-12-13 Ekim olarak açıklandı.

BORLEASE HANGİ BANKALARDA VAR?

Borlease, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

BORLEASE NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Borlease halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından borsada işlem görmesi bekleniyor. 18-19 Ekim tarihlerinde işleme görmesi bekleniyor.

BORLEASE HİSSE FİYATI NE?

Borlease halka arz fiyatı 25, 29 TL olarak açıklandı.

Halka arz

BORLEASE HALKA HİSSE KODU NE?

Borlease hisse kodu #BORLS.

BORLEASE KAÇ LOT VERİYOR?

Borlease şirketi pay olarak 47,000,000 ek pay olarak ise 4,700,000 lot veriyor.

BORLEASE KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Borlease halka arzının katılım endeksine uygundur.

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