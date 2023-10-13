Borlease Otomotiv A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı ve böylece Borlease Otomotiv A.Ş. halka arzı hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Borlease halka arz ne zaman işlem görecek? BORLS hangi tarihte borsa da işlem görecek?

Borlease halka arz ne zaman işlem görecek? BORLS hangi tarihte borsa da işlem görecek?

Borlease halka arz ne zaman işlem görecek? Sorusu, SPK tarafından onaylanmasının ardından birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi. Talep toplama tarihinin sona ermesi ile birlikte gözler Borlease halka arz ne zaman işlem görecek? Sorusuna döndü. Peki, Borlease halka arz ne zaman işlem görecek? İşte Borlease halka arzının borsada işlem göreceği tarih!

BORLEASE HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borlease halka arzına dair resmi sonuçların en geç önümüzdeki hafta içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanmasının ardından18 veya 19 Ekim tarihlerinde borsada işlem görmesi öngörülmekte. Borlease halka arz tarihleri 11-12 ve 13 Ekim tarihlerinde 25,29 TL'den gerçekleştirilecek. eşit dağıtım olarak 47,000,000 lot ek olarak da 4.700.000 lot dağıtılacak. Ardından resmi sonuçlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) üzerinde yayınlanacak.

BORLEASE HİSSE FİYATI NE?

Borlease halka arz fiyatı 25, 29 TL olarak açıklandı.

BORLEASE HALKA HİSSE KODU NE?

Borlease hisse kodu #BORLS.

BORLEASE HANGİ BANKALARDA VAR?

Borlease, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.