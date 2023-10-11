Borlease Otomotiv A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı ve böylece Borlease Otomotiv A.Ş. halka arzı hakkında Borlease halka arz kaç lot verir? Sorusu başta olmak üzere birçok detay araştırıldı. Peki, Borlease halka arz kaç lot verir? Borlease halka arz kişi başına kaç lot düşer, kaç TL girmek gerekir?

Borlease halka arz kaç lot verir? Sorusu, Borlease halka arzı hakkında en çok merak edilmekte olanlar arasında yer alıyor. Halka arza katılacak olan yatırımcılar ortalama olarak ne kadar para yatırmaları gerektiğini internet üzerinde araştırıyor. Son günlerde halka arzlara katılmak birçok yatırımcının tercihi oluyor. Peki, Borlease halka arz kaç lot verir? Borlease halka arz kişi başına kaç lot düşer, kaç TL girmek gerekir?

BORLEASE HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Borlease halka arz tarihleri 11-12 ve 13 Ekim tarihlerinde 25,29 TL'den gerçekleştirilecek. eşit dağıtım olarak 47,000,000 lot ek olarak da 4.700.000 lot dağıtılacak. Buna göre son zamanlardaki halka arz katılım sayıları hesaba katıldığında ortalama 405 TL yani 16 lot vermesi tahmin edilmektedir. Buna göre yatırımcılar taleplerini oluşturabilir fakat burada dağıtılan lot sayısı halka arz katılımcı sayısı ile değişiklik gösterebilmektedir. Bu kapsamda daha fazla lot talebi oluşturarak daha fazla lot alma ihtimalinizi artırabilirsiniz.

Gerçekleştirilmekte olan halka arzın büyüklüğüne göre ve halka arza katılım sağlayan kişi sayısına göre bu durum farklılık gösterir. Düşük büyüklükte bir halka arza oldukça fazla bir katılım gerçekleşirse eğer bu durumda kişi başına düşen lot sayısı da azalmaktadır. Son zamanlarda halka arza artan talep nedeniyle bu ve benzer durumları gösterebilirsiniz.

BORLEASE HİSSE FİYATI NE?

Borlease halka arz fiyatı 25, 29 TL olarak açıklandı.

BORLEASE HALKA HİSSE KODU NE?

Borlease hisse kodu #BORLS.

BORLEASE HANGİ BANKALARDA VAR?

Borlease, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.