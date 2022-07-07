İngiltere'de Sağlık ve Maliye bakanları ile 50'ye yakın hükümet görevlisinin istifası ile başlayan siyasi kriz büyüyor. İngiliz medyası, görevi bırakması yönünde çağrılar yapılan Başbakan Boris Johnson'ın pes edip birkaç saat içerisinde görevini bırakmaya hazırlandığını duyurdu. Peki, Boris Johnson istifa etti mi?

BORİS JOHNSON İSTİFA ETTİ Mİ?

İstifa haberlerinin arından Johnson dün, görevine devam edeceğini duyurdu. Gelen bir soru üzerine Johnson hükümetin sürdürülmesinin imkansız hale gelmesi durumunda istifa edebileceğini belirtti. "Benim işim yola devam etmek" diyen Johnson açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Burada hanımefendinin söylediği şeyleri anlıyorum. Durum zorlaştığında normal olarak lider hedef alınıyor. Ama benim görevim taahhütlerimi tutmak ve ülkeyi zor zamanları aşmasını sağlamak. Tıpkı pandemi döneminde yaptığım gibi".