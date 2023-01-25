Borini Fenerbahçe'ye mi Beşiktaş'a mı Başakşehir'e mi gidecek? Borini nereye gidecek?
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Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te bu sezon fırtınalar estiren 31 yaşındaki İtalyan kanat-forvet, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi peşine taktı. Peki Borini Fenerbahçe'ye mi Beşiktaş'a mı Başakşehir'e mi gidecek? Borini nereye gidecek?
Borini nereye gidecek? Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te bu sezon fırtınalar estiren 31 yaşındaki İtalyan kanat-forvet, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi peşine taktı. Peki Borini Fenerbahçe'ye mi Beşiktaş'a mı Başakşehir'e mi gidecek? Borini nereye gidecek? İşte detaylar...
Karagümrük'ün yıldızı Borini için Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe teklif yaptı. Sarı-Lacivertliler 4,25 milyon euroya bonservisini aldığı Bruma'yı takasta önerdi.
Bu sezon Karagümrük'le ligde 18 maça çıkan Borini 12 gol kaydetti, 7 asist üretti. Türkiye Kupası'nda çıktığı 1 maçta da 1 kez ağları sarstı.
Başakşehir, sezon sonu mukavelesi dolacak Borini için Karagümrük'e 500 bin euro önerdi. Fenerbahçe ise Bruma'nın bonservisini vermeyi teklif etti. Beşiktaş'ın teklifiyle ilgili henüz net bir bilgi yok.
Karagümrük, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin yaptığı tekliflere sıcak bakmadı. 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 2,5 milyon euro. Haziran ayında kontratı bitecek futbolcunun hangi Süper Lig devine gideceği merak konusu oldu.