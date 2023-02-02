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Borini Beşiktaş'a mı geliyor? Borini Beşiktaş'a gelecek mi? Borini hangi takıma gidecek?

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Borini Beşiktaş'a mı geliyor? Borini Beşiktaş'a gelecek mi? Borini hangi takıma gidecek?

Beşiktaş, adı Fenerbahçe ile anılan Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini için harekete geçti. Futbolseverler ise arama motorlarında Borini Beşiktaş'a mı geliyor? Borini Beşiktaş'a gelecek mi? Borini hangi takıma gidecek? sorularını araştırdı.

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Süper Lig'de transfer dönemi heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği transfer iddiaları arasında Borini yer alıyor. Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini için harekete geçen Beşiktaş, İstanbul ekibiyle pazarlık masasına oturdu. Peki, Borini Beşiktaş'a mı geliyor? Borini Beşiktaş'a gelecek mi? Borini hangi takıma gidecek?

BORİNİ BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Beşiktaş, adı Fenerbahçe ile anılan Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcu için 2.5 milyon euro isteyen İstanbul ekibiyle masaya oturdu. Pazarlıklar neticesinde anlaşma sağlanırsa Borini, Beşiktaş forması giyecek. Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fabio Borini için 2.5 milyon euro istiyor. Bu rakamı aşağıya çekmek isteyen Beşiktaş, Karagümrük ile yürüttüğü görüşmeden sonuç alırsa yıldız futbolcuya siyah-beyazlı formayı giydirecek. Borini'nin adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Borini'ye yeni kontrat teklif etti. Ancak İtalyan futbolcu, bu teklifi kabul etmedi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Transfer Dönemi Fabio Borini Beşiktaş Gündem Spor Haberler

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