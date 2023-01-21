BorgWarner'dan elektrikli ticari araçlara batarya çözümü

Delphi Technologies'i bünyesinde barındıran BorgWarner, Avrupalı bir üretici tarafından ilk ağır hizmet tipi elektrikli kamyon serisine güç sağlayacak.

747 volta kadar enerji yoğun elektrikli güç-aktarma sistemleri için geliştirilen her 9 AKM batarya paketi, 98 kWsa enerji depoluyor ve tüm konektörlerle birlikte kuruluma hazır hale geliyor. 4×2 kamyonu beslemek için 294 kWsa sağlamak üzere üç paket ve 6×2 kamyonu beslemek için 392 kWsa sağlamak üzere dört paket kullanılıyor. Batarya, araç yükünü en üst düzeye çıkarmak için kompakt ve hafif olarak tasarlandı. Ayrıca elektrikli ticari araç (eCV) toplam sahip olma maliyetini mümkün olduğunca düşük tutmak için tahmini ömrü 4 bin döngü civarında. Bunun dışında sıvı soğutma ve çok seviyeli koruma özellikleri sistemin daha da güvenli olmasını sağlıyor.

"Araç menzili önemli ölçüde artacak"

"Bu üretici ile daha önce batarya sistemimizin daha eski bir versiyonunu kullanan yüksek voltajlı prototip araçlar üzerinde çalışmıştık. Ortaklığımızı sürdürmekten gurur duyuyoruz" şeklinde konuşan BorgWarner Global Akü ve Şarj Sistemleri Başkan Yardımcısı Henk Vanthournout devam etti; "Bu heyecan verici yeni projede müşteri, önceki modele göre enerji yoğunluğunda yüzde 50 artış sağlayan ultra yüksek enerjili batarya sistemimizin en son neslinden yararlanıyor. Bu gelişim, araç menzilini önemli ölçüde artırarak, onu uzun mesafeli elektrikli ticari taşımacılık için ideal çözüm haline getiriyor".

BorgWarner'ın Multi String Manager (MSM+) sistemi, ultra yüksek enerjili batarya paketleri ile destekleniyor. Araç kontrol ünitesi tek bir iletişim arabirimi olarak hizmet ediyor ve müşterinin yazılım geliştirme ihtiyacını azaltıyor.