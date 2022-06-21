Bördübet'te yangın! Marmaris'te yangın SON DURUM! Marmaris Bördübet Koyu yangın ne oldu, yangın söndürüldü mü?

Marmaris'te yangın son durum merak ediliyor. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Peki, Bördübet'te yangın! Marmaris Bördübet yangın son durum! Marmaris Bördübet Koyu yangın ne oldu, yangın söndürüldü mü? Marmaris'te yangın neden çıktı? İşte detaylar...

MARMARİS'TE YANGIN

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEDE BULUNULUYOR

Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahalede bulunuyor.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Yangına ilk etapta 5 helikopter ile müdahale edilirken, kara ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER YOLA ÇIKTI

Şiddetli rüzgar ile büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Sık ormanlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunak üzere Denizli, Antalya ve İzmir'den çok sayıda takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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