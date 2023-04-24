Bordeaux - Grenoble maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bordeaux - Grenoble maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Bugün Fransa Ligue 2 maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bordeaux - Grenoble karşılaşması oldu. Peki, Bordeaux - Grenoble maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bordeaux - Grenoble maçı nerede oynanıyor? Bordeaux - Grenoble maçı şifresiz mi? Bordeaux - Grenoble maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...