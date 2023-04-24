Bordeaux - Grenoble maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bordeaux - Grenoble maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?
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Bugün Fransa Ligue 2 maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bordeaux - Grenoble karşılaşması oldu. Peki, Bordeaux - Grenoble maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bordeaux - Grenoble maçı nerede oynanıyor? Bordeaux - Grenoble maçı şifresiz mi? Bordeaux - Grenoble maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...
Bordeaux - Grenoble maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Bordeaux - Grenoble maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bordeaux - Grenoble maçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...
Bordeaux - Grenoble Fransa Ligue 2 maçı 24 Nisan 2023 Pazartesi yani bu akşam saat 21:45'de başlayacak.
Bordeaux - Grenoble maçını Bilyoner TV, Bein Sport 4 üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Bordeaux'da, Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak.