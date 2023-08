Borç yapılandırma ve SGK ödeme son gün ne zaman, bugün mü? SGK vergi ödeme son ödeme tarihi!

Borç yapılandırma ödeme son gün ne zaman, bugün mü? SGK vergi ödeme son ödeme tarihi merak ediliyor. SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ile sigorta primi borçları için son ödeme günü gündemde yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz iken süre uzatıldı. Peki, Borç yapılandırma ödeme son gün ne zaman, bugün mü? SGK vergi ödeme son ödeme tarihi!

BORÇ YAPILANDIRMA ÖDEME SON GÜN NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri için son ödeme tarihi bugün sona eriyor. Vatandaşların saat 23.59'a kadar ödemelerini yapması gerekiyor. Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'nci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün yarın. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart.

ÖDEMELERİN 23.59'A KADAR YAPILMASI GEREKİYOR

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatıldı. SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlendi. Ödemelerin bugün 23.59'a kadar yapılması gerekiyor.

VERGİ BORÇLARI İÇİN SON GÜN YARIN

Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'inci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün yarın.

SGK - BAĞKUR YAPILANDIRMA NEREDEN ÖDENİR?

Yapılandırma ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı mobil uygulaması veya internet sitesinden yapılabiliyor. Ek olarak SGK'ya giderek ödemenizi yapabilirsiniz.

Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halk Bank, İş Bankası, Akbank, Denizbank, Garanti Bankası ve PTT gibi bankalar SGK yapılandırma ödeyebileceğiniz anlaşmalı bankalardır.

İNDİRİMDEN YARARLANMAK İÇİN KAÇIRMAMAK GEREKİYOR

İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart. Motorlu Taşıtlar ve gelir vergisi için de son ödeme günü yarın.

GİB 7440 YAPILANDIRMA ÖDEME SON TARİH NE ZAMAN?

26/5/2023 Tarihli 32202 sayılıResmi Gazetede yayımlanan 7300 Numaralı Cumhurbaşkanı Kararnamesinde;

""9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci,3 üncü,4 üncü, 5 inci,6 ncı,7 nci ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar(bu tarih dahil), bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar(bu tarih dahil) uzatılmıştır. " Hükmü getirilmiştir.

Buna göre 7440 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 2022/ Aralık ayı ve öncesi dönemlere ait borçların; Yapılandırılması için son başvuru süresi 31/5/2023 tarihinden 30/6/2023 tarihine (bu tarih dahil), peşin ve ilk taksit ödeme süresi ise 30/6/2023 tarihinden 31/7/2023 tarihine uzatılmıştır. SGK'ya olan borçlardan GSS borçlarının ödeme süresinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.