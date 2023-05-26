Borç yapılandırma uzatıldı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Borç yapılandırma için son gün ne zaman merak konusu oldu. Peki, Borç yapılandırma uzatıldı mı? 2023 Borç yapılandırma ne zaman bitiyor? Borç yapılandırma son gün ne zaman? İşte detaylar...

Borçların yapılandırılması yasası 13 Mart tarihinde yürürlüğe girdi. Devlete olan birçok başlıktaki borçlarda yapılandırmaya gidildi. Borç yapılandırma için son gün ne zaman olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Borç yapılandırma uzatıldı mı? 2023 Borç yapılandırma ne zaman bitiyor? Borç yapılandırma son gün ne zaman? Detaylar haberimizde...

BORÇ YAPILANDIRMA UZATILDI MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile devlete borcu olanlar ile ilgili önemli bir adım atıldı. Buna göre, borçların yapılandırma süresi ve ilk taksit ödeme süresi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile devlete olan borçların yapılandırması için başvuru süresi 30 Haziran'a, ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

BORÇ YAPILANDIRMA SON GÜN NE ZAMAN?

Kararla birlikte 30 Mayıs'ta sona erecek yapılandırma başvuru tarihi 30 Haziran'a, devlete olan borçların ilk taksit ödeme süresi de 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.