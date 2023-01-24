Borç yapılandırma paketinde neler var ve yeni borç yapılandırma paketi ne zaman belli olacağı merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu borç yapılandırma paketinin detaylarını paylaştı. Borç yapılandırma paketinde neler var ve yeni borç yapılandırma paketi ne zaman belli olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Borç yapılandırma paketinde neler var? Yeni borç yapılandırma paketi ne zaman belli olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından borç yapılandırma paketinin müjdesini verdi. Ardından, borç yapılandırma paketinde neler var ve yeni borç yapılandırma paketi ne zaman belli olacağı merak ediliyor. Bakan Nebati, paketin detaylarına ilişkin merak edilen bilgileri verdi. Borç yapılandırma paketinde neler var? Yeni borç yapılandırma paketi ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizdedir…

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİNDE NELER VAR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Vade 4 yıl olacak, peşin ödemede yüzde 10 indirim sağlanacak. Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2000 lirayı aşmayan borçlarını siliyoruz." ifadelerini kullandı.

YENİ BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NE ZAMAN BELLI OLACAK?

Nebati, "Teklifte, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkân sağlayan düzenlemelere de yer veriyoruz. İşletmelerimiz, 2018 ila 2021 yılları için, gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak. Bu konuda da şunu peşinen belirteyim; arttırılan matrahların vergilerini peşin öderlerse o zaman vergi aslında da yüzde 10 indirim sağlanacaktır." dedi.

4 yıla yayılan 48 taksit bilgisini de paylaşan Bakan, şöyle devam etti: "Bu teklifteki önemli bir yenilik de taksit ödeme sürelerini 4 yıla çıkarmamızdır. Böylece vatandaşlarımız yapılandırılan borçlarını 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödeyebilecekler. Ödeme süresini uzun tuttuk ancak daha kısa sürede ödemek isteyenlere de ayrıca avantajlar getiriyoruz. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, zaten küçük oranlar uygulayarak hesapladığımız Yurt içi-ÜFE tutarının yüzde 90'ından da vazgeçiyoruz. Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlıyoruz.

2000 LİRAYA KADAR OLAN BORÇLAR SİLİNECEK

Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun, 2000 TL'yi aşmayan borçlarını siliyoruz. 31 Aralık 2022 öncesi borçlar 1 defaya mahsus olarak silinecektir. TOKİ tarafından konut ve konut ile birlikte ihale edilen yapım işlerine bu yıl sonuna kadar damga vergisi istisnasını getiriyoruz. Turizmi teşvik amacıyla, tesislerimizin yaz ve kış sezonlarında çalışmaları doğrultusunda SGK prim desteklerini hayata geçiriyoruz. Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin durdurulması ve ihya edilmesine olanak sağlıyoruz. Bu paket çerçevesi içerisinde TBMM'ye gelene kadar yeni açıklamalarımız ve müjdelerimiz de olacaktır. Başkanlar isteyecek, biz de yapacağız."

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