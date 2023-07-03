13 Mart tarihinde yürürlüğe giren yapılandırma yasasıyla, devlete olan birçok başlıktaki borç yapılandırmaya girdi. Vatandaşların gündeminde yer alan konu ile ilgili arama motorlarında Borç yapılandırma başvuruları başladı mı? Borç yapılandırma başvuruları nereden, nasıl yapılır? soruları araştırılıyor.

Borç yapılandırma başvuruları başladı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru süresi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son günlerde arama motorlarında sıklıkla aratılan Borç yapılandırma başvuruları başladı mı? Borç yapılandırma başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Başvuru son tarihi 30 Haziran'a uzatılmış ve ilk taksit ödemeleri 31 Temmuz'a kadar yapılabilecektir. Ancak, 30 Haziran 2023 tarihinde bir tatil gününe denk geldiği için, vergi affı borç yapılandırma başvuruları son tarih olarak 3 Temmuz'a kadar uzatıldı.

PEŞİN YA DA TAKSİTLE ÖDENEBİLİYOR

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödemeler ile ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran tarihine kadar yapılması gerekiyor.

KAPSADIĞI BORÇLAR

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ( www.gib.gov.tr/ivd.gib.gov.tr ) internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şirkesi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yapılarak bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilir. Diğer vergi daireleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvuracak.