Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Boran Kuzum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun meslektaşı Yasemin Szawlowski ile fotoğrafını paylaştı. Paylaşımının ardından Yasemin Szawlowski'nin hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Boran Kuzum sevgilisi kim? Boran Kuzum'un sevgilisi Yasemin Szawlowski kimdir? İşte detaylar...

Vatanım Sensin, Saygı, Şahin Tepesi ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerle tanınan Boran Kuzum, özel hayatıyla gündem oldu. Yer aldığı projelerle sık sık gündeme gelen oyuncu, sosyal medya hesabın Yasemin Szawlowski ile fotoğrafını paylaştı. Yaptığı paylaşımdan sonra Boran Kuzum'un sevgilisi Yasemin Szawlowski'nin hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun takipçileri tarafından sevgilisi araştırılmaya başlandı. Peki, Boran Kuzum sevgilisi kim? Boran Kuzum'un sevgilisi Yasemin Szawlowski kimdir? Detaylar haberimizde...

BORAN KUZUM SEVGİLİSİ KİM?

Ünlü oyuncu Boran Kuzum ilişkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan etti. Boran Kuzum meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşk yaşamaktadır.

YASEMİN SZAWLOWSKİ KİMDİR?

Yasemin Szawlowski ünlü oyuncu Boran Kuzum ile aşk yaşamaktadır. Bir çok dizide rol alan Yasemin Szawlowski 30 yaşındadır. Szawlowski son olarak 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı dizide boy göstermiştir.