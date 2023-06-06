Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmasında Boraltan Köprüsü Olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Boraltan Köprüsü Olayı ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Sosyal medyada gündeme gelen konulardan birisi olan Boraltan Köprüsü Olayı ile ilgili vatandaşlar, Boraltan Köprüsü Olayı nedir? Boraltan Faciası nerede oldu, hangi ülkede? Boraltan olayı hakkında bilgiler nelerdir? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Boraltan Köprüsü Olayı nedir? Boraltan Köprüsü Olayı ne demek? Boraltan Köprüsü Olayı nerede oldu, hangi ülkede? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği Boraltan Köprüsü olayı nedir? İşte bilgiler...

BORALTAN KÖPRÜSÜ OLAYI NEDİR?

Boraltan Köprüsü Katliamı ya da Boraltan Faciası, Türkiye'ye sığınan 195 Azerbaycan kökenli Sovyet askerinin 1945 yılında mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Sovyetler Birliği'ne iadesi sonrası yaşanan katliamdır.

Türkiye Sovyetler'den mütekabiliyet esasına dayanarak Sovyet topraklarına iltica etmiş olan bir subay ve iki erini istemişti. Sovyetler ise askerlerin izlerinin bulunamadığını beyan edip geri vermeyince Türkiye yola çıkan bazı askerlerin iadesini durdurdu. Türkiye ayrıca iltica edenlerden Türk kökenli olanların Türkiye vatandaşlığına alınması esa­sını kabul etti.

Sınır karakolunda bulunan Azerbaycan kökenli Sovyet askerleri Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nden geçerek Türkiye'ye iltica etmişlerdi fakat Sovyetler Birliği'nin isteği üstüne mütekabiliyet kapsamında hükûmetin talimatıyla iade edildiler.

Olayın meclise taşınması

Boraltan Köprüsü Katliamı meselesi ilk kez 1951 tarihinde Demokrat Parti Tekirdağ milletvekili Şevket Mocan tarafından gündeme getirildi ve çeşitli tartışmalara sebep oldu.