Bora Gencer kimdir? Bora Gencer hayatı ve biyografisi! Bora Gencer kaç yaşında, nereli?

İSTANBUL (Haberler.com) - Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Bora Gencer merak konusu oldu. İşte Bora Gencer hakkında merak edilen Bora Gencer kimdir, Bora Gencer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BORA GENCER KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Nisan 1965

Kaç yaşında: 56yaşında

Nereli: Maçka, Beşiktaş

Gencer, 14 Nisan 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu Maçka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Caz piyanisti olan İlham Gencer'in oğlu olan Bora Gencer, müzik dolu bir evde büyüdü. Annesi babasının ikinci eşi Necla Gencer'dir. Ayşe Gencer ve İlhan Gencer adlı iki kardeşi vardır. Dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer, babası İlham Gencer'in amcasıyla evliydi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Daha küçük yaşta müziğin içinde olması ve ailesinden gelen yetenekle İstanbul Devlet Konservatuarına 200 puan üzerinden 193 puanla dönemin en yüksek puanıyla girdi. Enstrüman olarak piyanoyu çok sevmesine rağmen yine ailesinin nasıl olsa ailede herkes piyano çalıyor, konservatuarda da yardımcı ders piyano demiyle kemanı seçerek keman bölümüne yazıldı.

7 yıl konservatuvar eğitiminden sonra babasının teklifiyle birlikte profesyonel müzik hayatına başladı. Mayıs 1985 yılında vatani görevini yerine getirmek için Erzincan 59.cu topçu tugayına katıldı,usta birliğini de yine Erzincan da subay ordu evinde tamamladı. İstanbul'a döndüğünde askerde tanıştığı organizatör arkadaşı Kerem Erdem tarafından gelen teklifle İsrail'e gitti ve müziğini orada icra etti. Daha sonra İstanbul'a dönen sanatçı Türkiye'nin nezih mekanlarında ve konser salonlarında yüzlerce programlar gerçekleştirdi.

1991 yılında annesini kaybeden sanatçı hayatının en büyük yıkımını yaşadı. 1994 yılında Halis Bütünley ve Garo Mafyan ile tanışan Bora Gencer, 1995 yılının ilk aylarında Mega Müzik imzalı "Öptüm Seni Şeker" isimli ilk albümünü çıkardı.

Aysel Gürel ve Garo Mafyan imzalı "Öptüm Seni Şeker" adlı şarkı kısa zamanda sevildi. 1995 yılında çeşitli televizyon ve radyo programlarına katılan sanatçı o dönemde tek başına Anadolu turnesine çıktı. Bora Gencer'in turneleri daha sonra da yurt içi ve yurt dışı devam etti. Turne arkadaşları arasında Asya, Demet, Harun Kolçak, Deniz Arcak, Gülay, Suat Suna, Seçil, Kerim Tekin gibi isimler de vardı.

Profesyonel turne ve konser çalışmalarının haricinde çeşitli yarışmalara da katılan sanatçı, Pamukkale Festivali'nde ağabeyi İlhan Gencer ile beraber aldığı dereceyle Mısır'da Uluslararası Kahire Müzik Yarışması'nda birincilik kazandılar. Daha sonra Onno Tunç adına düzenlenen beste yarışmasında kendi bestesi ve yorumuyla üçüncü oldu. 1999 yılında sanatçı "Bir Allah Bilir" isimli ikinci albümü Elenor Müzik'ten piyasaya çıktı. Aslında 10 şarkıdan oluşan ve bitmiş olan albümünü Kerim Tekin'nin anısına yaşasaydı onun okuyacağı bir şarkıyı da koyarak 12 şarkıya çıkarttı ve ilk klibini de Kerim'in sevdiği şarkıya "Neden Allahıma"a çekti.

Sanatçının üçüncü albümü "Baştan Çıktım" ismiyle 2001 yılında Prestij Müzik'ten çıktı.

Ses ve saz sanatçılığının dışında zaman zaman farklı televizyon ve radyo kanallarından gelen tekliflerle dizi oyunculuğu ve program sunuculuğu da yapmıştır Bunlardan bazıları; "Havuz Show" adlı çocuk programı, "Alabora Reality Show", "İstanbul'da Bir Güzel","Delidolu" adlı müzikal, "Bize Ne Oldu" adlı dizi bunlardan bir kaçıdır. Yönetmen Ümit Efekan'nın bu dizisinde Fatma Girik,Merih Akalın, Tanju Gürsu ve Altan Günbay gibi isimlerle beraber rol alan sanatçı, dizide Sibel Can'ın sevgilisini rolüyle karşımıza çıktı.

Bora Gencer, şu ana kadar 5 albüm, Sibel Can ile 1 başrol dizi, 2 tane başrol TV filmi, 3 farklı radyo da; Alem fm, Radyo Contack ve Radyo time da, radyo programları, Flash TV de "Alabora" adında Reality show, İstanbul TV de; "İstanbul'da bir güzel" adında talk show tadında bir program, Tgrt de "Havuz show bizim show" adında çocuk programı', 3 festivalde ödül, Kemer altın nar Onno Tunçmüzik yarışmasında 3.cülük, Pamukkale festivalinde 3.cülük ve 2. Uluslararası Kahire müzik festivalinde Mısırda 1.lik, son zamanlarda Boray'la kadına dair adında bir program Show max ve Beyaz tv de, ayrıca aynı isimle bir dergi ve sahne çalışmaları var. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2012 yılında Hande Subaşı ile başrol "Kamelyalı Kadın" müzikalinde rol aldı.

2007 yılında "Aşık Oldum" adlı dördüncü albümle birlikte Bora Gencer'in Baş rol oynadığı iki tv filmi "Kaçak Gelin" ve "Aşk Başa Gelince" gösterime girdi.

Bora Gencer, digitürk 51. kanalda "Emredersin Komutanım" İsimli eğlence programında her hafta Çarşamba akşamları 20.30 da sunuculuk yaptı.

2008 yılının başlarında Kanal T adında bir kanalda uzun süre Bora Bora Show adında 1 program yaptı bu programa Ayşenur Yazıcı, Erol Büyükburç, Ayten Alpman, Hande Subaşı, [[Ece Gürsel], Şebnem Shaefer, İlham Gencer, Okan Bayülgen, Hakan Aysev, Çiğdem Tunç gibi konuklar davet edildi. Daha sonra format değiştirilerek askerlik Anıları adında bir program yaptı bu yeni programa da Orhan Ayhan, Ayhan Bermek, Atatürk'ün torunu (Atatürk'ün Manevi Kızı Ülkü Adatepe'nin Oğlu) Ahmet Doğançay gibi tanınmış simalar katıldı.

2009 yılında yönetmen Metin Güngör'ün çektiği "Renklerde Kaybolan Hayat" adlı sinema filminde rol aldı. Türk Sineması'nda ilk kez bir ressamın hayatının biyografik şekilde ele alındığı filmin yapımcılığını Fikret Mualla gibi ressam olan Metin Güngör üstlendi. Metin Güngör, Renklerde Kaybolan Hayat'ın hem senaryosunu yazdı, hem yönetti hem de ünlü ressamı oynadı. Filmde, Bora Gencer'in yanı sıra, Okan Bayülgen, Şebnem Schafer, Bedri Baykam, Selen Görgüzel gibi sanatçılar görev aldı. Bora Gencer filmde, Nazım Hikmet'i canlandırdı.

Bora Gencer, 27 Nisan 2008 tarihinde Alman vatandaşı olan Hülya Yaman ile evlendi. Ayaz (d.2008) adında bir oğlu var.

ALBÜMLERİ

1995 - Öptüm Seni Şeker

1999 - Allah bilir

2001 - Baştan Çıktım

2007 - Aşık Oldum

2012 – Sabır

FİLM VE DİZİLERİ

2009 - Renklerde Kaybolan Hayat (Sinema Filmi) 2008 - Aşk Başa Gelince (TV Filmi)

2007 - Kaçak Gelin (TV Dizisi)

1999 - Bize Ne Oldu (TV Dizisi

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