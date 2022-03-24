Bora elendi mi? Bora kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bora elendi mi? Bora nerede, neden yok? Survivor All Star en son elenen yarışmacı kim oldu? Hangi takımdan eleme oldu? Bora neden elendi?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da dün elenen isim Bora oldu. Bora Ünlüler takımında son elenen isim oldu.

BORA ELENDİ Mİ, NEDEN YOK, NEREDE?

Yarışlarda Bora'yı göremeyen izleyiciler Bora elendi mi, nerede merak etti. Bora dünkü elemede adaya veda eden isim oldu.

SURVİVOR BORA KİMDİR?

Bora Edin 23 Mart 1984 doğumludur. 7 yaşına kadar İsviçre'de yaşayan Bora Edin liseyi Malta'da okumuştur. Burada Hibernians futbol takımında oynamıştır. Ardından 2 sene sonra Türkiye'ye dönüş yapan Bora Edin, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okumuştur.

Bora Edin, Yeditepe Üniversitesi'nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı.

Bora Edin ilk olarak Survivor 2019'da yer almıştı. Günümüzde ise Survivor All Star 2022'ye son yedeklerden dahil olacak.

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