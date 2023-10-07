Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Kedicik belgeseli, Adnan Oktar örgütünün işleyişini anlatan bir yapım olarak dikkat çekiyor. Belgeselde konu olan Bora Yıldız araştırılıyor. Peki, Bora Can Yıldız hapiste mi, neden hapiste, ne zaman çıkacak? Adnan Oktar suç örgütü üyesi Bora Yıldız son dakika haberleri! İşte detaylar…

Kedicik Belgeseli'nde, özellikle örgütün kız tavlama imamı olarak bilinen Bora Yıldız, izleyiciler tarafından büyük bir merakla incelenen isimlerden biri haline geldi. Belgeselde işlenen konularla ilgili büyük ilgi ve merak bulunuyor. Peki, Bora Can Yıldız hapiste mi, neden hapiste, ne zaman çıkacak? Adnan Oktar suç örgütü üyesi Bora Yıldız son dakika haberleri! İşte detaylar…

BORA CAN YILDIZ HAPİSTE Mİ?

Bora Yıldız, Adnan Oktar'ın düşüncelerine açık bir destek veren bir isimdir ve çeşitli televizyon programlarına ve videolarına katılmıştır. Ancak, 2018 yılında Türk hükümeti tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda Adnan Oktar ve grubu gözaltına alınmış ve çeşitli suçlamalarla yargılanmışlardır. Bu sürecin sonunda, Adnan Oktar ve birçok destekçisi mahkum edilmiş ve hapis cezasına çarptırılmıştır.

Özellikle Bora Yıldız isimli tutuklu sanık, örgütün kız tavlama imamı olarak bilinir ve 10 yıl 107 gün hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu davanın sonucu, Adnan Oktar ve grubunun hukuki sürecinin bir parçası olarak büyük yankı uyandırmıştır.

Bora Yıldız

BORA YILDIZ KİMDİR?

Bora Yıldız, İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamlamasının ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü'nden mezun oldu. Adnan Oktar'ın birçok televizyon programına ve videolarına katılan ve onun görüşlerini destekleyen Bora Yıldız, 2018 yılında Türk hükümeti tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucu gözaltına alındı. Ardından çeşitli suçlamalarla yargılanan Yıldız ve Adnan Oktar'ın grubu, mahkeme kararıyla suçlu bulundu ve çeşitli suçlamalar nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.