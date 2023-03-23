Bora Aydınlık kimdir? Bora Aydınlık kaç yaşında, mevkiisi ne?
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri çeken Bora Aydınlık hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Bora Aydınlık kimdir? Bora Aydınlık kaç yaşında, mevkiisi ne?
Fenerbahçe'nin genç oyuncuları arasında dikkatleri çeken Bora Aydınlık sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Bora Aydınlık kimdir? Bora Aydınlık kaç yaşında, mevkiisi ne?
BORA AYDINLIK KİMDİR?
Bora Aydınlık, şu anda Fenerbahçe'de forvet olarak oynayan futbolcudur. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuştur.
Doğum tarihi: 9 Mayıs 2005 (17 yıl yaşında), Miami Beach, Florida, AB
Şu andaki takımı: Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı (Orta Saha)