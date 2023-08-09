Bora Ayanoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları ve filmleri nelerdir? İbrahim Bora Ayanoğlu'nun hayatı ve biyografisi!
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Şarkıcı, besteci ve oyuncu İbrahim Bora Ayanoğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, İbrahim Bora Ayanoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, şarkıları nelerdir, hangi film ve dizilerde rol aldı? İbrahim Bora Ayanoğlu ile ilgili bilgiler yazımızda...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İbrahim Bora Ayanoğlu geliyor. Peki, Bora Ayanoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları ve filmleri nelerdir? İbrahim Bora Ayanoğlu'nun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
BORA AYANOĞLU KİMDİR?
İbrahim Bora Ayanoğlu (d. 23 Kasım 1946, İstanbul), Türk şarkıcı, besteci ve oyuncu.
Hayatı ve kariyeri
Babası ünlü tiyatrocu yönetmen Sami Ayanoğlu, ilk kadın tiyatro sahibesi Şayeste Savaşman'dır. Galatasaray Lisesinden sonra 1963'te İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosuna stajyer oyuncu olarak katıldı. Özellikle Cüneyt Arkın ile beraber filmlerde boy göstermiştir. Oyunculuğun yanı sıra oyun müzikleri de yazdı.
Diskografi
45'likleri
- 1971: Ecel Gelmeden / Dönmem Senden
- 1971: Kuklalar / Elveda
- 1972: Akdeniz Şarkısı / Kendini Mutlu Hisset (Esin Engin, Hümeyra ve Ali Kocatepe ile birlikte.
- 1973: Güller ve Dudaklar / Küçüğüm
- 1973: Haydi Bastır / Bilemedim
- 1974: Deli Yunus / Bomboş Geçmiş Bir Ömür
- 1975: Yaşar Yaşamaz / İstanbul Türküsü
- 1975: Ali Baba / Seni Seni Seni
- 1977: Kırık Aynalar / Rose Mari
- 1978: Sevgi Var Ya / Dostlar Sağolsun
Albümleri
- 1978: Seni Sensiz
- 1979: Beyaz Güvercin
- 1982: Her Şey Bahane
- 1990: Müzikli La Fontaine Masalları
- 1992: Müzikli Bremen Mızıkacıları
- 1994: Aklım Sende
- 2014: Söz - Müzik
Filmografisi
- 1972: Kara Murat Fatih'in Fedaisi
- 1973: Kara Murat Fatih'in Fermanı
- 1974: Kara Murat Ölüm Emri
- 1975: Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
- 1976: Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı
- 1977: Kara Murat Denizler Hakimi