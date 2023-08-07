Başarılı oyuncu Bora Akkaş baba oldu. Ardından, Bora Akkaş bebeğinin cinsiyeti, adı nedir ve Bora Akkaş eşi kimdir sorularına yanıt aranıyor. Üç Kuruş, Ayak İşleri, Yeşilçam ve Geniş Aile birçok başarılı projede yer alan oyuncu Bora Akkaş, şubat ayında 2 yıldır aşk yaşadığı fenomen sevgilisiyle nikah masasına oturdu. Peki, Bora Akkaş bebeğinin cinsiyeti, adı nedir? Bora Akkaş eşi kimdir?

Bora Akkaş bebeğinin cinsiyeti, adı nedir ve Bora Akkaş eşi kimdir merak ediliyor. İtalya Milano'da evlenen çift, dün ilk bebeklerini kucağına aldı. Ünlü oyuncu Bora Akkaş bebeğinin cinsiyeti, adı nedir ve Bora Akkaş eşi kimdir sorularına yanıt aranıyor. Bora Akkaş bebeğinin cinsiyeti, adı nedir? Bora Akkaş eşi kimdir? Detaylar haberimizdedir…

BORA AKKAŞ BEBEĞİNİN CİNSİYETİ?

Instagram hesabından yemek tarifleri videoları yayınlayan ve son zamanlar hamilelik pozlarıyla dikkat çeken Oben Alkan, dün Maslak'taki özel bir hastanede normal doğum yaptı. İkili, kızlarına "Suzan" adını verdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Annesi ve eşinin bebekle verdikleri ilk pozu da paylaşan Oben Alkan, "Hoş geldin Suzan" notunu düştü.

BORA AKKAŞ BEBEĞİNİN ADI NEDİR?

Şubat ayında sosyal medya fenomeni Oben Alkan ile nikah masasına oturan oyuncu Bora Akkaş baba oldu. Dün sabah ilk bebeklerini kucaklarına alan ikili, kızlarına "Suzan" adını verdi.

BORA AKKAŞ EŞİ KİMDİR?

Oben Alkan, oyuncu Bora Akkuş ile Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikahla dünyaevine girmiştir. Alkan, sosyal medya içerik üreticiliği yapmaktadır. Sosyal medya hesabından paylaştığı yemek ve vlog videolarıyla tanınmaktadır. Oben Alkan'ın İnstagram'da 188 bin takipçisi bulunmaktadır.