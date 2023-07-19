Boostcamp Bisikletçileri Kastamonu'yu Ziyaret Etti

Türkiye genelinde düzenlenen 'Boostcamp' sportif turizm etkinliği kapsamında bisiklet sporcuları Kastamonu'yu ziyaret etti. Bisikletçiler, bölgenin doğal güzelliklerini keşfederken yöresel lezzetleri de tatma fırsatı buldu. Etkinlikle bölgenin sportif turizmde çekim merkezi olması hedefleniyor.

Türkiye genelinde düzenlenen "Boostcamp" sportif turizm etkinliği kapsamında bisiklet sporcuları Kastamonu'yu ziyaret etti.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan yazılı açıklamada, profesyonel bisiklet sporcularının bölgeye 4 günlük tur düzenlendiği kaydedildi.

Yaklaşık, 420 kilometrelik rotayı takip eden bisikletçilerin, etkinlik boyunca bölgenin doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel lezzetlerini de tatma fırsatı bulduğu kaydedilen açıklamada, daha önce Bodrum ve Kapadokya'da düzenlenen Boostcamp etkinliğinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürmekte olan KUZKA ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı destekleriyle Batı Karadeniz Bölgesi'ne de taşınmış olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Karabük'ün Safranbolu ilçesinden başlayan ve Kastamonu'yu içine alan toplam 420 kilometrelik parkurda 4 gün geçiren 17 bisikletçi, rota boyunca Horma Kanyonu, Çatak Kanyonu Cam Terası, Azdavay Atlı Turizm Merkezi ile Gideros Koyu'nu gezip, kentteki yöresel lezzetlerden Kara Çorba, ıspıt ve banduma yemeğini tattı. Etkinlikle, yurt içi ve dışından ilginin artması ve bölgenin sportif turizmde çekim merkezi olması hedefleniyor."