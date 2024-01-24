Bonucci neden yok, Bonucci sakat mı, kadroda var mı?

Süper Lig'de bu akşam lider Fenerbahçe, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu. Peki, Bonucci neden yok, Bonucci sakat mı, kadroda var mı?

BONUCCİ NEDEN YOK, SAKAT MI?

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor.

Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarında, saat 20.00'de başlayacak.

Bonucci hafif ağrıları olduğu için kadroda yer almıyor.

İLK 11'LER

Rams Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Ömer Ali, Deniz, Berkay, Figueiredo, Piatek

Fenerbahçe : Livakovic, Ferdi, Serdar Aziz, Oosterwolde, Mert Müldür, Krunic, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko