BONESTA SWIMWEAR E-TİCARET ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIĞI

2000'li yıllardan itibaren internet ve dağıtım sektörlerindeki köklü gelişmeler klasik ticaret anlayışını da değiştirdi. Perakende alışveriş zamanla yerini elektronik ticarete bırakmaya başladı. Yapılan araştırmalara göre Pandemi sonrasında Türkiye'nin e-ticaret harcamaları %45 büyüdü.

Bu durum faaliyet gösteren e-ticaret platformlarında ciddi bir gelişime yol açtı. Markaların oluşturdukları e-ticaret web siteleri mağazaya gitmeden alışveriş imkânı sağladığından tüketici tarafından çok fazla ilgi gördü.

Bu bağlamda ekonomiye birey olarak katkıda bulunmanın bir yolu da internet alışverişlerinde Türk markalarını tercih etmekten geçmektedir diyebiliriz. Bizler de Bonesta Swimwear olarak yıllardır ürünlerimizi www.bonesta.com.tr web sitemizden kolay, hızlı ve güvenilir şekilde müşterilerimize sunmaktayız. Toplumumuzun da Türk markalarına öncelik vermenin önemini her geçen gün daha da benimsediğini görmekten mutluluk duymaktayız.