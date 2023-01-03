BOM Akademi'nin Kar ve Buz etkinliği için geri sayım başladı!

BOM Akademi, adrenalin tutkunlarına sekizinci kez Kar ve Buz sürüş deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

BOM Akademi, adrenalin tutkunlarına sekizinci kez Kar ve Buz sürüş deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

Çıldır Gölü'nün buz tutmuş yüzeyinde ve Kısır Dağı eteklerindeki off-road rotalarda gerçekleştirilecek etkinlik 26 Ocak- 18 Şubat arasında 4'er günlük organizasyondan oluşacak. Sınırlı sayıda katılımcının adrenalin ve heyecan dolu deneyimler yaşayacağı Kar ve Buz Sürüş etkinliğinde yüksek performanslı BMW ve MINI otomobiller ile Land Rover'ın üstün arazi yeteneklerine sahip araçları kullanılacak.

BOM Akademi eğitmenleri eşliğinde BMW, Land Rover ve MINI markalarının katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, adrenalin ve macera dolu bir deneyim vadediyor. Kars'ın ve Ardahan'ın eşsiz doğası ile Kuzey Avrupa ülkelerine benzer hava koşullarının ev sahipliği yaptığı etkinlikler otomobil ve farklı deneyim sevenlerin yoğun ilgisiyle karşılanıyor.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen BOM Akademi Kar ve Buz Sürüşü Etkinliği 26-29 Ocak, 29 Ocak-1 Şubat, 1-4 Şubat, 4-7 Şubat ve 9-12 Şubat olmak üzere beş farklı grup ile gerçekleştirilecek.

Buz kalınlığı 40 santimetreyi aşan Çıldır Gölü'nün üzerinde hazırlanan 3 farklı pistte deneyim yaşayan katılımcılar hem standart kış lastikleri hem de çivili yarış lastikleri ile otomobillerin ekstrem kış koşullarındaki kabiliyetlerini test etme fırsatı buluyor.

BMW M ailesinden; BMW M8 Competition Coupé, BMW M5 Competition, BMW M3 Competition

ve BMW M240i xDrive ile birlikte BMW 420i Gran Coupe, BMW 320i'nin kullanılacağı etkinlikte, 306 bg motor gücüne sahip MINI John Cooper Works Countryman ALL4 da katılımcılara eşlik ediyor.

Kar ve Buz 2023'te katılımcıları bekleyen bir diğer rota ise Kısır Dağı'nı da içine alan Kar Parkuru. BOM Akademi eğitmenleri eşliğinde, en yeni elektrikli güç aktarma organlarını destekleyen işlevsel D7x mimarisi üzerinden yükselen Land Rover Defender ile geçilecek bu parkurda katılımcılar ikonik modelin zorlu yol koşullarındaki off-road kabiliyetini daha yakından deneyimleyecek. Kar Parkuru'nda kullanıcılara Land Rover Defender'ın 90 ve 110 versiyonları eşlik edecek.

Detaylı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz; https://www.bomakademi.com/kar-ve-buz-surus-aktivitesi.aspx

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