Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boluspor - Ümraniyespor CANLI İZLE!

13 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Boluspor - Ümraniyespor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Boluspor - Ümraniyespor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Boluspor- Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boluspor- Ümraniyespor maçı ne zaman? Boluspor - Ümraniyespor CANLI İZLE!

BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Boluspor ile Ümraniyespor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 13 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak ve TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maç, Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecektir.

BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

Boluspor - Ümraniyespor Maçı TRT Spor Canlı Maç İzlemek İçin Frekans ve Platform Bilgileri;

TRT Spor, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve Tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir. TRT Spor, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.