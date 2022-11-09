Boluspor - Tarsus İY maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Boluspor - Tarsus İY maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanal?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Boluspor - Tarsus İY maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Boluspor- Tarsus İY maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Boluspor - Tarsus İY maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Boluspor - Tarsus İY maçı hangi kanalda?