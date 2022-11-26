Boluspor - Sakaryaspor maçı canlı izle! Boluspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Boluspor - Sakaryaspor maçı canlı izleme linki!
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Heyecanla beklenen Boluspor - Sakaryaspor maçı 26 Kasım Cumartesi günü Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
26 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Boluspor - Sakaryaspor karşılaşması TRT Spor, Bein Sports 2 kanallarından saat 16:00'da canlı yayınlanacak ve TRT Spor kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.