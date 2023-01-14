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14 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Giresun spor - Ümraniye spor spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Giresunspor- Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Giresunspor- Ümraniyespor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Boluspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta? Boluspor - Manisa FK maçı CANLI şifresiz izleme linki var mı?

BOLUSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

14 Ocak Cumartesi günü olan Giresunspor- Ümraniyespor karşılaşması saat 13:30'da Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Avaz, Bein Sports Max 2 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

BOLUSPOR - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Giresunspor- Ümraniyespor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports Max 2 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports Max 2 resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports Max 2 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.