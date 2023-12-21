Boluspor - Manisa FK maçı ne zaman? Boluspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

21 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Boluspor - Manisa FK maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Boluspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Boluspor - Manisa FK CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Boluspor- Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boluspor- Manisa FK maçı ne zaman?

BOLUSPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Boluspor ile Manisa FK arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 21 Aralık Perşembe günü saat 14:00'te başlayacak. Maçı TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Maç, Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.