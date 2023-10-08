Boluspor - Göztepe maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Boluspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boluspor - Göztepe maçı ne zaman?

Boluspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boluspor - Göztepe maçı ne zaman?

8 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Boluspor - Göztepe maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Boluspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Boluspor - Göztepe CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Boluspor- Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boluspor- Göztepe maçı ne zaman?

BOLUSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

8 Ekim Pazar günü oynanacak olan Boluspor - Göztepe karşılaşması saat 16:00'da Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor, Bein Sports 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BOLUSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Boluspor - Göztepe karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT Spor, Bein Sports 2 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TRT Spor, Bein Sports 2 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GÖZTEPE, BOLUSPOR DEPLASMANINDA GALİBİYET ARIYOR

Birinci Lig'de art arda Manisa Futbol Kulübü ve Adanaspor maçlarını kazanıp üst sıralara tırmanan Göztepe yarın Boluspor'un konuğu olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği maç saat 16.00'da başlayacak. Göztepe'de sakatlığı süren sol bek İsmail Köybaşı bu maçta görev alamayacak. Sıralamada 11 puanla 8'inci durumda yer alan Göztepe'nin Hırvat çalıştırıcı Radomir Kokovic, Boluspor'u da yenip galibiyet serisini sürdüreceklerini dile getirdi.