Boluspor- Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Boluspor- Fethiyespor maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Boluspor- Fethiyespor maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Boluspor- Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Boluspor- Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Boluspor- Fethiyespor maçı hangi kanalda?