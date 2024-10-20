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Boluspor Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Boluspor Çorum FK maçı kaç kaç, maç bitti mi?

Boluspor Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Boluspor Çorum FK maçı kaç kaç, maç bitti mi?
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Boluspor Çorum FK maçına saatler kaldı. Maç öncesi Boluspor Çorum FK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Boluspor Çorum FK maçı hangi kanalda? Boluspor Çorum FK maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Boluspor Çorum FK maçı hangi kanalda? Boluspor Çorum FK maçına saatler kaldı. Maç öncesi Boluspor Çorum FKmaçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Boluspor Çorum FK maçını hangi kanal veriyor? İşte Boluspor Çorum FKmaçı yayın bilgisi haberimizde!

BOLUSPOR ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor Çorum FK arasındaki TFF 1. Lig maçı TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

BOLUSPOR ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Boluspor Çorum FK Maçı, 20 Ekim Pazar günü oynanacak. Boluspor Çorum FKmaçı, saat 16:00'da başladı.

BOLUSPOR ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Boluspor Çorum karşı karşıya geleceği TFF 1. Ligmaçı, Bolusporsahasında oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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