Bolulu Kıbrıs Gazisi Yamaner, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın heykelini dikti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'da Kıbrıs Gazisi tarafından yaptırılan Rauf Denktaş'ın heykelinin açılış törenine katıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bunlar tescil edildiği takdirde Kıbrıs'ta resmi olarak müzakere süreçleri başlayabilir"

BOLU Bolulu Kıbrıs Gazisi, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Bolu Şube Başkanı Ahmet Şerafettin Yamaner tarafından yaptırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın heykelinin açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldı.

Bolu'da 2022 yılının Eylül ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın heykelini yaptırmak için Bolu Belediye Meclisi'nden muvafakat alan Emekli Subay, Kıbrıs Gazisi Ahmet Şerafettin Yamaner, yaklaşık 9 aylık çalışmanın neticesinde heykelini yaptırdı. Türkiye Emekli Subaylar Derneği Bolu Şube Başkanı Ahmet Şerafettin Yamaner, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın heykelinin açılış töreni için KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Bolu'ya davet etti. Bolu'da çeşitli etkinliklere katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar son olarak heykelin açılış törenine katıldı.

"Burada tarihi bir gün yaşıyoruz"

Heykeli yaptıran Kıbrıs Gazisi Ahmet Şerafettin Yamaner, "Burada tarihi bir gün yaşıyoruz. Tüm Kıbrıs burada. Çok mutluyum. Bir tarihi bundan sonra da Bolu'da devam ettireceğiz yaşatmaya" dedi.,

"Rauf Raif Denktaş Kıbrıs Türk halkının sesi olmuştur"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bu çok anlamlı günde sizlere Bolu'yu ziyaretim dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Kıbrıs Türk halkının sizlere sevgiyi, saygı ve hürmetlerini getirdim. Elbette biz Doğu Akdeniz'in en güneyinde bir Türk devleti olarak mücadelemizi halen daha sürdürmenin mutluluğu içerisindeyiz. Rauf Raif Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı hayatını, ömrünü Kıbrıs davasını adamış, büyük hizmetler vermiş, erken yıllardan hep Anadolu'ya bakmış, Türkiye'ye bakmış, Türkiye'de kurtuluş mücadelesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hep inkılaplarını ve devrilerini izlemiş bir Atatürkçü olarak, Atatürk sevgisini kendi halkına aşılamaya çalışmış, onun düşüncelerini onun fikirlerini Kıbrıs Türk halkının aydınlık yolunda, bizim oradaki mücadelemize büyük bir katkı olarak değerlendirmiş, o şekilde mücadele sürdürmüş, Doktor Fazıl Küçük'ten bayrağı aldıktan sonra uluslararası alanda bir hukukçu olarak bir düşünür ve aydın olarak iyi bir hatim olarak hep öğrenci toplantılarında Kıbrıs Türk halkının sesi olmuştur. Biz en az Kıbrıs'ta Rumlar kadar egemeyiz ve dolayısıyla kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş devleti kurarken cumhuriyeti ilan ederken hep egemenlikten bahsetmiştir. Devletten bahsetmiştir. Eğer Kıbrıs Türk halkının bir devleti bir cumhuriyeti olmasaydı bugün varlığımızı sürdürmemiz mümkün olmayacaktı" dedi.

"En büyük başarısı Türkiye Cumhuriyeti'ni ikna etmesidir"

Rauf Denktaş'ın en büyük başarısının Türkiye Cumhuriyeti'ni Kıbrıs davasına inandırması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Rauf Raif Denktaş, zamanında bir mücahit olarak, zamanında bir düşünür olarak, bir savcı olarak bilare Kıbrıs kuruluş anlaşmasına giden mücadele yıllarında bir müzakereci olarak hep o dönemlerde Kıbrıs Türk halkının kalbinde taht kurmuştur. Ona göre mücadele vermiş ve 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle bütün dünyaya Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa iki taraf işbirliği, iki kurucu devletin egemenlik temelinde bir işbirliğiyle bir anlaşmanın olabileceğini o zamandan haykırmaya başlamış. En büyük başarısı Türkiye Cumhuriyeti'ni ikna etmesidir. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs davasına inandırması ve Kıbrıs milli davamıza bir bütün hepimizin sahip çıkması bizi bugünlere kadar getirmiştir" diye konuştu.

"Egemenlik, eşitlik, eşit uluslar statüsü sağlandığı ve KKTC'nin tanındığı taktirde Kıbrıs'ta resmi olarak müzakere süreçleri başlayabilir"

Müzakere sürecinin KKTC'nin tanınmasından geçtiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, "Şu anda benim beşinci cumhurbaşkanı olarak yürüttüğüm siyaset bütün Türkiye'nin de bildiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da büyük destekleriyle Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa mutlak suretle bu anlaşma iki ayrı bağımsız egemen devletin iş birliği ile olabileceği, iki gün kadar önce de bizi ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanı da bütün dünyaya bunu tekrar ifade etmiştir. Kıbrıs'ta egemenlik, eşitlik, eşit uluslar statüsü bütün bunlar bir bakıma KKTC'nin tanınmasından geçmektedir. O süreçte bunlar tescil edildiği takdirde Kıbrıs'ta resmi olarak müzakere süreçleri başlayabilir" şeklinde konuştu.

"Mücadelemizi sürdürmenin mutluluğu içerisindeyiz"

KKTC olarak egemen bir devlet olarak mücadeleyi sürdürmenin mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Tatar, "Dinimizde, dinimizde, kültürümüzle 1571'de Osmanlı'nın torunları olarak Kıbrıs'a yerleşmiş, Kıbrıs'ta mücadelesini sürdürmüş, İngiliz sömürge yönetiminde bütün baskılara rağmen yine ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle, oradaki varlığımızı sürdürebilmiş, kültürümüzü ve milli kimliğimizi hiçbir zaman kaybetmemiş ve dolayısıyla bugünlerde şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak egemen bir devlet olarak mücadelemizi sürdürmenin mutluluğu içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.