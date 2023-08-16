Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak orman yangınları da peş peşe çıkmaya başladı. Bolu'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Peki, 16 Ağustos Bolu yangını devam ediyor mu? Bolu yangın söndü mü?

Ülkemizin bazı illerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Peki, Bolu yangın söndü mü? 16 Ağustos Bolu yangını devam ediyor mu?

BOLU YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca Köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda ilk belirlemelere göre elektrik hattından kaynaklı olarak yangın çıktı. Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen alevler, ekipleri harekete geçirdi. Bölgede 2 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 10 arazöz, 10 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 6 hizmet aracı, 4 jandarma personeli, 110 orman personeli, 20 vatandaş yangını söndürmek için mücadele ediyor. Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunmak ve çalışmaları koordine etmek üzere Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyüne giden Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük Kaymakam Vekili Fatih Çevik, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile İl Afet ve Acil Durum Müdür V. Celal Kürşat Bozkurt'tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Kılıç, "Güneyçalıca köyünde ormanlık alanda ilk belirlemelere göre elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilen orman yangınıyla ilgili ihbar alınır alınmaz Valiliğimizin koordinesinde ekiplerimiz yangın bölgesine süratle sevk edilerek çalışmalara başlanmıştır. Valiliğimizin koordinesinde; 2 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 10 arazöz, 10 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 6 hizmet aracı, 4 jandarma personeli, 110 orman personeli, 20 vatandaş ile hem havadan hem de karadan müdahale edilmekte olup ekiplerimizin yangın söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangının bir an önce söndürülmesi için havadan ve karadan tüm unsurlarımızla seferber olmuş durumdayız. Bolulu hemşehrilerimize ve bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeşil vatanımızı korumak için büyük bir özveriyle çalışan personelimize kolaylıklar diliyor, ekiplerimizin çalışmalarına destek veren gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.