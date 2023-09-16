Bolu'da orman yangını çıktı. Yetkililer durumu kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Bolu yangın mı çıktı? Bolu'da orman yangını nerede çıktı? İşte detaylar...

Bolu yangın mı çıktı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yangınlara itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, bölgeden peş peşe haberler geldi. Bolu'da nerede orman yangını çıktı merak konusu oldu. Peki, Bolu yangın mı çıktı? Bolu'da orman yangını nerede çıktı? Detaylar haberimizde...

BOLU YANGIN MI ÇIKTI?

Ankara'nın Kızılcahamam, İzmir'in Menderes, Adana'nın Kozan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde orman yangını çıktı. Yangınlara itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, bölgeden peş peşe haberler geldi.

BOLU YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Bolu'nun Gerede ilçesi, Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.