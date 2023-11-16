Türkiye'nin en önemli kayak turizmi merkezlerinden biri olan Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Bolu'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı 3 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı -3 dereceye kadar düştü.

Bolu'ya mevsimin ilk karı yağdı

BOLU - Türkiye'nin en önemli kayak turizmi merkezlerinden biri olan Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Bolu'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya mevkiinde etkili olan kar yağışı çam ağaçlarını beyaza bürüdü. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Ayrıca hava sıcaklığı -3 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının hafta sonu devam edeceği öğrenildi.