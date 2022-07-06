Bolu ve ilçelerinde Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022? Bolu Merkez ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta?
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Kurban Bayramı namazına sayılı günler kala vatandaşlar hangi ilde bayram namazı saat kaçta kılınıyor merak etti. Merak edilen illerden birisi de Bolu oldu. Peki, Bolu'da bayram namazı saat kaçta kılınacak 2022? Bolu'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ilçelerinde saat kaçta kılınır? Bolu'da Diyanet'e göre bayram namazı kaçta olacak? Bolu ilçelerinde bayram namazı saati ve dakikası kaç?
Bolu'da bayram namazı sabah kaçta? Bayram namazı vakitleri ilden ile göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin doğudaki illerimizde bayram namazı sabah daha erken kılınırken, batıdaki illerimizde ise bayram namazı biraz daha geç kılınabiliyor. Peki, Bolu'da bayram namazı saat kaçta kılınacak 2022? Bolu'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ilçelerinde saat kaçta kılınır? Bolu şehrimizde Kurban Bayramı namazı hangi gün, saat kaçta kılınacak? Bolu'nun ilçelerinde bayram namazı saat kaçta olacak? İşte tüm bilgiler...
2022 yılında Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi'ye denk gelmektedir. Haliyle bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi sabah namazından sonra camide kılınacaktır. Bayram namazı saatleri ise şehirden şehre göre değişkenlik göstermektedir.
Diyanet'in resmi web sitesinde yazan bilgilere göre Bolu'da Kurban bayramı namazı saat 06:06 'da kılınacaktır. Yani Bolu'da bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi sabah saat 06:06 'da camide kılınacaktır. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin...
- Bolu bayram namazı saati = 06:06 (9 Temmuz Cumartesi)
NOT = Bayram namazı saati ilçelere göre değişkenlik gösterebiliyor. Yukarıdaki saat Bolu merkezi saatidir. İlçelerinde 2-3 dakika ileri veya geri oynamalar olabiliyor. Aşağıdan Bolu ilçeleri için bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.
DİYANET BOLU İL VE İLÇELERE GÖRE KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ...
- Bolu İl Merkezi bayram namazı saati = 06:06
- Bolu Dörtdivan bayram namazı saati = 06:04
- Bolu Gerede bayram namazı saati = 06:03
- Bolu Göynük bayram namazı saati = 06:10
- Bolu Kıbrıscık bayram namazı saati = 06:05
- Bolu Mengen bayram namazı saati = 06:03
- Bolu Mudurnu bayram namazı saati = 06:08
- Bolu Seben bayram namazı saati = 06:07
- Bolu Yeniçağa bayram namazı saati = 06:04
Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.